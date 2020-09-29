Производство линейки iPhone 12 идёт полным ходом. Foxconn, главный контрактный производитель Apple, перевёл свою фабрику в китайском округе Чжэнчжоу на круглосуточный режим работы, чтобы обеспечить должный объём поставок новых смартфонов. Об этом пишут китайские СМИ.

Согласно информации, полученной от сотрудников завода, объявлений о приёме на работу и местных СМИ, основной производственный партнёр Apple Foxconn отменил рабочие каникулы и ввёл обязательную сверхурочную работу с надбавками для сотрудников.

Тем, кто работает больше других, обещают прибавку к зарплате. Сотрудники, приступившие к сборке iPhone 12 после 18 сентября и отработавшие не менее 55 дней в течение трех месяцев, получат премию в размере 10.000 юаней (около 1466 долларов), а для тех, кто присоединился к производству после 26 сентября при тех же условиях, сумма бонуса составит 8500 юаней (около 1246 долларов).

Многих работников попросили отменить все планы, связанные с Фестивалем середины осени и другими праздниками, чтобы обеспечить бесперебойную работу фабрики в усиленном режиме. Как ожидается, первые партии iPhone 12 будут отправлены розничным продавцам уже пятого октября, поскольку презентация нового семейства смартфонов предварительно намечена на 13 октября. Более поздние, чем в предыдущие годы, сроки поставок новых устройств связаны с глобальным кризисом, связанным с пандемией коронавируса.