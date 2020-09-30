По многочисленным слухам, Apple решила отказаться от наушников EarPods, которые идут в комплекте с устройством, чтобы снизить стоимость смартфона. В бета-версии iOS 14.2 обнаружилось очередное упоминание того, что Apple откажется от комплектных наушников в iPhone 12.

Журналисты издания MacRumors изучили новую бета-версию iOS 14.2 и обратили внимание на раздел в настройках, посвященный защите от радиочастотного излучения. Ранее в нём говорилось, что для снижения уровня радиочастотного воздействия необходимо использовать громкую связь или входящие в комплект наушники. Эту формулировку Apple использует уже много лет. В актуальной версии iOS рекомендация осталась, но из нее убрали упоминание, что наушники входят в комплект iPhone.

Это небольшая, но существенная деталь — с юридической точки зрения Apple намного безопаснее принимать ответственность только за собственный продукт (то есть комплектные EarPods), и менять текст такого важного документа, как инструкция по безопасности, в сторону обобщения компания просто так не стала бы.

Еще в мае этого года аналитик Минг-Чи Куо впервые заявил, что в комплекте с iPhone 12 не будет фирменных наушников.

Сообщается, что наушники уберут не только из комплекта iPhone 12, но так же из iPhone SE. Недавно выпущенные Apple Watch Series 6 и Apple Watch SE продаются без зарядного устройства в коробке, только с USB-кабелем. Компания на своей сентябрьской презентации отметила, что это способ защиты окружающей среды, заявив, что у большинства пользователей уже есть совместимое зарядное устройство.