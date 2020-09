Apple выпустит приложение Apple TV, а также сервис Apple TV+ для игровой приставки Xbox. Об этом сообщило тематическое издание Windows Central.

Как пишет издание, приложение пока доступно ограниченному количеству тестеров. Функционально оно не отличается от версии для телевизоров, для управления используется геймпад консоли.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

+#KeepItWavy pic.twitter.com/hx32MhUwWp