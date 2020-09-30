Apple выпустит приложение Apple TV, а также сервис Apple TV+ для игровой приставки Xbox. Об этом сообщило тематическое издание Windows Central.

Как пишет издание, приложение пока доступно ограниченному количеству тестеров. Функционально оно не отличается от версии для телевизоров, для управления используется геймпад консоли.

OhSnap! #AppleTV is coming to #Xbox!!! Now I’m not as upset about them removing the second HDMI port cuz that’s all I used it for. But now we get 4k! #XboxInsiders

+#KeepItWavy pic.twitter.com/hx32MhUwWp — Tzunami Sapp #AmbassadorBots (@Tzunami_Sapp) September 24, 2020

По данным источника, скорее всего приложение появится одновременно с запуском Xbox Series X и Xbox Series S — 10 ноября 2020 года. Информация была получена, в том числе, от участника программы тестирования Xbox Insider, который поделился скриншотом.

Вместе с тем анонимный источник сообщил изданию 9to5mac, что Apple вместе с Sony работают над приложением для консолей PlayStation. Выход новой PlayStation 5 запланирован на середину ноября. Возможно одновременно с этим выйдет и приложение для приставки от Sony.