Китайский ресурс MyDrivers опубликовал размеры всех будущих смартфонов из линейки iPhone 12, анонс которых должен состояться уже через пару недель. Согласно этим данных, iPhone 12 Pro Max станет самым большим из смартфонов Apple.

По данным источника, размеры корпуса флагманского гаджета с диагональю экрана 6,7 дюйма составят 160,8 х 78,1 миллиметра (вместо 158,0 х 77,8 мм у iPhone 11 Pro Max). А толщина даже меньше — 7,4 мм вместо 8,1 мм у нынешнего флагмана. При этом диагональ экрана увеличиться на на 0,2 дюйма. Однако с учетом того, что купертиновцы могут вернуться к ровным граням корпуса, держать такой аппарат может быть не слишком удобно. Особенно это должны ощутить люди с небольшими ладонями.

В то же время iPhone 12 mini окажется даже компактнее iPhone 8 при том, что диагональ его экрана заметно больше: 5,4 дюйма против 4,7 дюйма. Ожидаемые размеры iPhone 12 и 12 Pro, предположительно, будут идентичны и составят 146,7 х 71,6 х 7,4 миллиметра.

Если верить более ранней информации, iPhone 12 mini и iPhone 12 в базовой конфигурации будут иметь 64 ГБ встроенной памяти, в то время как для Pro-модификации минимальный объём памяти составит 128 ГБ.