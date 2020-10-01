Google обновила политику пользования ее магазином приложений: корпорация делает обязательным использование ее платежной системы для цифровых покупок в Google Play. Новые правила вступят в силу через год, 30 сентября 2021 года.

До сих пор внедрять платежную систему Google в приложения было необязательно. Хотя, как уверяют в компании, 97% разработчиков и так ей пользовались. Но со следующего года без этого сервиса новые приложения даже не смогут попасть в магазин Google Play.

Сегодня Netflix, Spotify и другие крупные сервисы не используют биллинг Google Play в своих приложениях. Потребители напрямую вводят информацию о своей кредитной карте через сторонний финансовый сервис.

Альтернативный вариант (с биллингом в приложении) заключается в том, что пользователи передают свою платёжную информацию в Play Store, который выступает в качестве посредника. Большим преимуществом такого подхода является то, что клиентам не нужно повторно вводить свою платёжную информацию и они могут отменить услуги с единой страницы «подписки» в Google Play. Тем не менее, компании должны отдать Google определённый процент платежей.

"Мы хотим, чтобы наши правила были ясными и актуальными, чтобы их можно было применять последовательно и справедливо ко всем разработчикам. Поэтому мы уточнили формулировку в "Политике платежей" для большей однозначности: все разработчики, продающие цифровые продукты в своих приложениях, обязаны использовать систему платежей Google Play", — написал в официальном блоге вице-президент Google по управлению продуктами Самир Самат.

Аналогичная система с обязательной комиссией в 30% действует в App Store. В последние месяцы против нее публично выступают все больше разработчиков — в частности, Telegram и Spotify подали жалобы в антимонопольные органы Евросоюза и США.