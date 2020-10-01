После выхода iOS 14 и watchOS 7 некоторые владельцы iPhone и Apple Watch начали жаловаться на проблемы в работе GPS-модулей и быструю разрядку аккумуляторов устройств.

Пользователи сообщают, что в ситуациях, когда они, отправляясь на тренировку, оставляют iPhone дома, умные часы не фиксируют пройденный маршрут. Приложение «Активность» отображает только начальную точку тренировки на карте и ничего больше.

Кроме того, владельцы Apple Watch и iPhone жалуются на чрезмерный расход заряда аккумулятора после обновления ОС.

Большое количество жалоб побудило Apple создать специальную инструкцию, которая должна устранить данные проблемы. По словам купертиновцев, есть два варианта решения проблем. Для начала необходимо разорвать и создать новую пару iPhone и Apple Watch. Если это не поможет, то стереть и заново настроить устройства из резервных копий (Настройки -> Основные -> Сброс -> Стереть контент и настройки).

Судя по отзывам, в большинстве случаев с проблемой помогает справиться первый способ. Хотя есть и те, кому пришлось сбрасывать устройства и восстанавливать информацию из резервных копий. Причем, в последнем случае нужно использовать копию, хранящуюся в iCloud.