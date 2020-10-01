С сегодняшнего дня iPod nano седьмого поколения, представленный 12 сентября 2012 года, вошёл в список «винтажных и устаревших продуктов» компании. Авторизованные сервисные центры больше не будут его ремонтировать, если у них нет запчастей.

В списке устаревших устройств представлены гаджеты, которые были сняты с продажи более 5 и менее 7 лет назад. После этого они признаются вышедшими из эксплуатации во всех странах мира. С 1 октября сервисные центры смогут осуществить ремонт iPod nano только при наличии запчастей.

Первый iPod nano компания выпустила в сентябре 2005 года. За всё время существования он получил семь масштабных обновлений. Последнее обновление этот iPod получил в 2015 году. Тогда плеер получил новые расцветки, но начинка осталась прежней. Впрочем даже обновлённая модель iPod nano определяется как Late 2012.

После 11 октября в список устаревших также попадёт iPod touch 5-го поколения.