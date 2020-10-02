Крупный китайский интернет-магазин Tmall начал прием предварительных заказов на смартфон iPhone 12 Pro Max и попутно опубликовал его изображения. По его данным, Apple откроет предзаказы на новую линейку 16 октября 2020 г., а продажи начнет с 23 октября.

Это совпадает с опубликованной ранее различными инсайдерами информацией, которые сообщают, что анонс новых смартфонов линейки iPhone 12 состоится 13 октября, а предзаказы начнут принимать в пятницу на той же неделе.

Мобильник показан в двух цветах – красном, напоминающем оттенок Product Red, регулярно используемый Apple, и синем. О том, что синий цвет в новой линейке заменит тёмно-зелёный, ранее писали сетевые источники.

Источники утверждают, что Apple решила сделать iPhone 12 Pro Max единственным полноценным флагманским смартфоном в новой линейке, который будет сильно отличаться от трёх других моделей. Ожидается, что только iPhone 12 Pro Max будет оснащён лазерным дальномером. Также ожидается, что это единственная модель в линейке с дисплеем ProMotion, который поддерживает частоту обновления изображения 120 Гц.

Цена на iPhone 12 будет варьироваться от 749 до 899 долларов в зависимости от объёма накопителя. iPhone 12 Pro стартует с 999 долларов, а версию на 512 Гб предложат за 1299 долларов. Наконец, огромный iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма будет продаваться на 100 долларов дороже за модель с аналогичным объёмом памяти.