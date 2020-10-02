Компания Nvidia придумала способ вернуть игру Fortnite на экраны iPhone и смартфонов Android — с помощью облачного игрового сервиса GeForce Now. Об этом сообщило издание «Коммерсант» со ссылкой на партнера сервиса в России — GFN.ru.

Как рассказали изданию представители сервиса, GFN.Ru запустила возможность получить доступ к играм в облаке через браузер — ранее для этого требовалось установить программу-клиент. При этом через браузер будут доступны все игры, которые поддерживает сервис — их сейчас уже более 600. Среди них есть и Fortnite. Такая функция есть не только в российском GFN.ru, но и в международной версии GeForce Now. Однако запуск функции не был объявлен официально, пока она тестируется.

Таким образом получается, что новая функция позволит пользователям мобильных устройств не зависеть от магазинов приложений. Её можно будет использовать для запуска игр Epic Games на iOS и Android.

При этом сервис GFN.Ru для полноценного использования требует оформления премиум-подписки стоимостью 999 рублей в месяц. Чтобы запускать в нем платные игры, их необходимо приобретать отдельно — например, в Steam или через собственный магазин Epic Games.

Эксперты, впрочем, предупредили, что Apple и Google могут начать блокировать и работу облачных платформ при обновлении браузеров.