YouTube перестал блокировать режим «картинка в картинке» для своих видео на устройствах с iOS 14. Недавно компания закрыла доступ к этой возможности пользователям без Premium подписки.

В середине сентября выяснилось, что YouTube не даёт пользователям iOS 14 просматривать ролики в свёрнутом формате через браузер — но разрешает пользоваться этой возможностью подписчикам сервиса YouTube Premium. При этом YouTube в Safari на iPad корректно открывать видео в мини-окне без подписки.

На данный момент неясно, вернула ли YouTube поддержку режима в Safari на постоянной основе или это опять временное решение в качестве тестирования функции. Собственное приложение YouTube для iOS на текущий момент не поддерживает работу режима «картинка в картинке».

Первоначально эта функция была доступна во время бета-тестирования iOS 14, но разработчики YouTube её заблокировали после релиза финальной версии новой ОС.