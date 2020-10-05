В заявке на получение патента, опубликованной на днях, но поданной еще в марте 2019 года, описан складной смартфон, сгибающийся по вертикали, как книга. Звучит так, словно он будет похож на Galaxy Fold, но в дизайне все же будет просматриваться стилистика Apple. Однако самое важное в описанном устройстве - это функция самовосстановления. Как сообщается в заявке, у телефона будет защитный слой из эластомера, обладающим "свойствами самовосстановления".

По замыслу Apple, подобный компонент экрана должен буквально выпрямлять поверхность дисплея складного смартфона и заодно избавлять его от царапин и складок без участия пользователя. Чтобы реализовать это, американские инженеры описали два сценария: согласно первому из них, восстановление экрана происходит постоянно — в фоновом режиме, а согласно второму, дополнительный слой начинает разглаживаться под действием тепла и света — например, во время зарядки iPhone.

«Самовосстановление может быть инициировано или ускорено внешним теплом, светом, электрическим током или другим видом внешнего воздействия», — говорится в описании патента. Для повышения гибкости на покрытии дисплея может применяться прозрачный диэлектрический слой с прорезями. Щели могут быть заполнены соответствующим материалом, который будет невидимым и одновременно эластичным.

Apple предполагает, что дисплей может занимать всю фронтальную поверхность смартфона, но состоять он будет из трёх частей. Предполагается размещение гибкой части дисплея в середине, тогда как по краям будут задействованы обычные панели.

Будет ли какая-то из этих задумок реализована на практике, пока сказать трудно. В любом случае, в этом году презентации складного iPhone не ожидается.