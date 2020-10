В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новейшей однокристальной системы Apple A14, которая производится по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился в твиттере результатами тестов производительности планшета iPad13,2 с номером материнской платы J308AP. Другой инсайдер, L0vetodream, объяснил, что J308AP — это iPad Air 4-го поколения с LTE-модулем, а J307AP — это модель только с Wi-Fi.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW