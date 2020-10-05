В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования новейшей однокристальной системы Apple A14, которая производится по нормам 5-нанометрового технологического процесса.

Авторитетный инсайдер под ником Ice Universe поделился в твиттере результатами тестов производительности планшета iPad13,2 с номером материнской платы J308AP. Другой инсайдер, L0vetodream, объяснил, что J308AP — это iPad Air 4-го поколения с LTE-модулем, а J307AP — это модель только с Wi-Fi.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW — Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2020

Согласно имеющимся данным, шестиядерный Apple A14 работает на частоте 2,99 ГГц. В одноядерном тесте новый iPad Air набирает 1583 балла, а в многоядерном – 4198 баллов. Если сравнивать эти результаты с другими устройствами Apple, то сильнее всего прирост в производительности заметен в многоядерных тестах. Так, например, iPad Air c процессором Apple A12 в тестах Geekbench набирал 1112 и 2832 баллов соответственно, а результаты iPhone 11 – 1327 баллов в одноядерном тесте и 3286 в многоядерном. Что касается Андроида, то ASUS ROG Phone 3, который работает на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 865+, набрал 910 и 3229 баллов соответственно.

В тесте графической производительности Geekbench 5 Metal, новинка Apple набрала 12.571 балл, и это почти вдвое больше, чем показывает Apple A13 Bionic, и даже на 8% больше, чем результат A12Z Bionic. Для сравнения, A12Z Bionic в iPad Pro 2020 года, считавшийся ранее самым производительным чипом Apple, в этом же тесте набирает 11.665 баллов.

Результаты A14 Bionic выглядят многообещающими, теперь осталось увидеть, как новый чип будет работать в грядущей линейке iPhone 12.