В четвёртом поколении iPad Air впервые за всю историю мобильных устройств Apple сканер отпечатков пальцев инженеры встроили в аппаратную клавишу питания.

Вице-президент Apple по маркетингу продуктов Боб Борчерс и вице-президент по разработке оборудования Джон Тернус поучаствовали в выпуске подкаста Same Brain. Они рассказали как работает датчик нового поколения и кратко поведали историю его создания.

В частности, Борчерс отметил, что установка сканера Touch ID в маленькую кнопку питания является «невероятным инженерным достижением». Тернус объяснил, что узкая кнопка затрудняла реализацию этой идеи. Сканер должен быть «невероятно чувствительным» и захватывать более широкую площадь отпечатка пальца в процессе начальной регистрации и во время разблокировки.

Ещё одной проблемой, которую компании пришлось решить во время создания устройства, стала схема размещения антенны в LTE-версии планшета. Инженерам пришлось конструировать плату таким образом, чтобы антенный модуль и сканер не мешали друг другу. Топ-менеджеры также отметили, что высокая производительность iPad Air достигается не только за счёт использования мощного процессора, но и благодаря внедрению чипа Neural Engine, использующего нейронные сети.