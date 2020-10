По словам инсайдера Fudge, Apple готовит несколько новых приставок Apple TV, одна из которых получит чип A12X или A12Z, а другая — A14X. Он также заявил о разработке нового контроллера, но пока неясно, относится ли это к Siri Remote или к геймпаду Apple.

Упоминается, что Apple сотрудничает с разработчиками над внедрением в Apple Arcade игр консольного уровня. Некоторые из них можно будет запускать только на устройствах с процессором A13 и новее, поэтому для доступа к ним можно будет использовать только старшую модель обновлённой приставки. По качеству графики и масштабов игрового мира грядущие игры смогут составить конкуренцию The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Apple Arcade is getting BIG money poured into it. There are currently titles in the works that are aiming to rival the likes of Breath of the Wild, which is why new A12X/Z AppleTV, "A14X-like" AppleTV, and Controller are in the works.



Some games will require A13 and up to run ?????+?