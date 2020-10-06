Будущая Apple TV сможет составить конкуренцию консолям

По словам инсайдера Fudge, Apple готовит несколько новых приставок Apple TV, одна из которых получит чип A12X или A12Z, а другая — A14X. Он также заявил о разработке нового контроллера, но пока неясно, относится ли это к Siri Remote или к геймпаду Apple.

Упоминается, что Apple сотрудничает с разработчиками над внедрением в Apple Arcade игр консольного уровня. Некоторые из них можно будет запускать только на устройствах с процессором A13 и новее, поэтому для доступа к ним можно будет использовать только старшую модель обновлённой приставки. По качеству графики и масштабов игрового мира грядущие игры смогут составить конкуренцию The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Процессор A13 Bionic считается одним из лидирующих на рынке. По своей производительности он обходит Snapdragon 865 и Snapdragon 865 Plus, хотя, конечно, не сравнится с десктопными решениями Intel, AMD и NVIDIA, которые обычно используются в игровых консолях топового уровня.

Первые упоминания о новых Apple TV с чипом A12 Bionic были обнаружены в бета-версии iOS 13.4 ещё в феврале 2020 года. В дополнение к обновлённому процессору и кодовому названию T1125 предыдущие слухи указали, что обновлённая приставка получит 64 ГБ и 128 ГБ встроенной памяти.

Источник: 9to5mac

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