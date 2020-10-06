В ноябре 2018 года компания SK hynix показала прототип модуля оперативной памяти DDR5. Спустя два года она первой в мире приступила к серийному выпуску планок памяти нового стандарта.

Сначала память DDR5 выйдет в диапазоне от DDR5-4800 до DDR5-5600, она будет почти в два раза быстрее DDR4. SK Hynix даже упоминает DDR5-8400, хотя в данном случае речь, скорее всего, идет о разгоне специально отобранных чипов памяти. Уменьшение напряжения с 1,2 до 1,1 В приведет к снижению энергопотребления памяти на 20%.

В DDR5-памяти SK hynix реализована функция коррекции ошибок (ECC, Error Correcting Code), которая по оценке производителя, повышает надежность работы приложений в 20 раз. Микросхемы DDR5 DRAM могут быть скомпонованы с максимальной плотностью при помощи технологии TSV, что позволяет получить модули памяти ёмкостью до 256 ГБ.

Чтобы память DDR5 работала быстрее, а конфигурации были более гибкими, модуль памяти будет адресоваться по двум каналам. Это решит проблему чипов DRAM, которые на самом деле не могут работать на достаточно высоких тактовых частотах, чтобы дать высокую пропускную способность. Режим можно сравнить с RAID 0 для SSD и жестких дисков. То есть модуль DDR5 будет работать по двум 32-битным (2x 40-бит с ECC) каналам. В случае DDR4 подключение выполнялось по одному 64-битному каналу. Двухканальная работа DRAM уже известна по LPDDR4 и GDDR6, где используется такой же подход, чтобы обойти ограничения DRAM.

Как сообщает SK hynix, изначально оперативная память DDR5 будет применяться в сферах больших данных, искусственного интеллекта и машинного обучения. В будущем она доберётся и до настольных компьютеров. По предварительным прогнозам, это случится в конце 2021-го или первой половине 2022 года с выходом платформ Intel LGA1700 и AMD AM5.