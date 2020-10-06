Apple разослала журналистам приглашения на презентацию новых гаджетов, которая пройдет 13 октября. Начало — в 20:00 по московскому времени.

Как и предыдущие мероприятия в этом году, оно пройдет онлайн. Трансляция будет идти из штаб-квартиры Apple и будет доступна на сайте компании, в приложении Apple TV и YouTube-канале.

Слоганом мероприятия стала фраза «Hi, Speed», что также созвучно с "high speed" — высокая скорость. По мнению ресурса 9to5mac, это четкий намек на iPhone 12, который получит поддержу сетей 5G и процессор A14.

Ожидается, что Apple покажет четыре модели линейки iPhone 12. Кроме этого могут быть представлены метки AirTag, полноразмерные наушники AirPods Studio, колонка HomePod mini, телевизионная приставка Apple TV нового поколения и беспроводная зарядка AirPower. Возможно, компания также что-то расскажет о грядущем MacBook на процессоре ARM.