Ожидается, что Apple представит более компактную и доступную версию своей фирменной умной колонки HomePod на следующей неделе в ходе мероприятия, главной новинкой которого станет iPhone 12. Предполагалось, что помимо компактной модели калифорнийский техногигант представит второе поколение «большой» колонки, однако известный инсайдер l0vetodream заявил, что HomePod 2 в этом году не будет.

Ещё весной Apple разрешила приобретать своим сотрудникам до десяти экземпляров умной колонки HomePod со скидкой 50%. Некоторые предположили, что такой шаг мог быть частью стратегии по ликвидации старой модели перед выпуском новой. Также на днях компания убрала из своих магазинов все наушники и колонки сторонних производителей.

Однако, если верить инсайдеру, вместо выпуска второго поколения умной колонки, компания представит HomePod mini.

there is no HomePod2 this year

only have mini one