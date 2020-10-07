Подкомитет по антимонопольному законодательству палаты представителей Конгресса США выпустил 449-страничный доклад по итогам продолжавшегося 16 месяцев расследования деятельности Apple, Google, Facebook и Amazon. Авторы доклада, изучив свыше 1,2 млн, документов и сообщений, а также заслушав показания 38 свидетелей и проведя беседы с участниками рынка, пришли к выводу, что все четыре компании подрывают конкуренцию на рынке и являются монополистами в своих сферах.

«Компании, которые некогда были мелкими стартапами-аутсайдерами, пытавшимися изменить status quo, стали своего рода монополиями, какие в последний раз мы наблюдали в эру нефтяных баронов и железнодорожных магнатов», — говорится в докладе.

В докладе также приведена единственная мера борьбы с компаниями, наделенными «монопольной властью». Под этим подразумевается в буквальном смысле разделение этих монополий на небольшие компании.

Первой критике подверглась компания Facebook, которую обвинили в монополизации и монопольном господстве. Компания является монополистом в секторе онлайн-рекламы и на рынке соцсетей. Особые претензии вызывает покупка компанией Марка Цукерберга Instagram в 2012 году. Конгрессмены допустили, что это был способ устранить опасного конкурента, а не спасти перспективный стартап.

Претензии законодателей к Apple заключаются в том, что компания из Купертино устанавливает собственное программное обеспечение на свои устройства и "не дает лицензию на iOS другим производителям мобильных устройств". Из-за этого пользователи могут скачивать приложения только из App Store, а разработчики вынуждены платить компании комиссию, не имея возможности распространять приложения иным способом.

Гигант интернет-торговли Amazon в докладе Конгресса упрекается в нарушении прав продавцов, использующих его площадку для ведения бизнеса. Утверждается, что сторонние продавцы именуются «партнёрами Amazon» только на словах, а в действительности компания относится к ним, как к «внутренним конкурентам». Есть у законодателей и вопросы к истории поглощений, которые имели место при расширении бизнеса Amazon.

В лице Google подкомитет видит еще одного монополиста в сегменте веб-рекламы, плюс к этому компания контролирует рынок поисковых систем. В стремлении не допустить развития конкурентов она предустанавливала и продолжает предустанавливать на Android-устройства свои приложения (почтовый клиент Gmail, браузер Chrome и др.). Ей также приписывают слежку за конкурентами и глобальный сбор пользовательских данных о том, какими браузерами они пользуются. Эту информацию она, по версии подкомитета, использовала для выработки стратегии продвижения Chrome.

В список рекомендаций конгрессменов вошли, в частности, следующие предложения:

Провести «структурные разделения», чтобы лишить платформы возможности работать с бизнесом, который от них зависит или с ними взаимодействует;

Запретить платформам предоставлять преференции самим себе;

Потребовать, чтобы платформы сделали свои сервисы «совместимыми с сетями конкурентов»;

Обязать платформы проводить «надлежащие процедуры», прежде чем делать шаги, направленные против конкурентов;

Установить стандарт, который позволит запретить стратегические приобретения, снижающие уровень конкуренции

Apple первая отреагировала на критику в свой адрес, заявив, что в корне не согласна с выводами политиков. Она подчеркнула, что не является монополистом ни в одной из сфер, в которых представлена. По мнению компании, App Store открыл новые рынки и услуги, которые «невозможно было представить ещё десять лет назад», а основными бенефициарами экосистемы компании были разработчики.

В заявлении Amazon отмечено: «По сути, звучат предположения, что правительство должно указывать продавцам, в каких магазинах они должны продавать свои товары, а потребителям — в каких магазинах они должны покупать. Но если так поступать, то это станет деструктивным и разрушительным фактором как для одних, так и для других».

В Facebook и Google также считают, что их деятельность не нарушает конкуренцию на рынке. В частности, в Facebook напомнили, что сделки по покупке WhatsApp и Instagram были одобрены регуляторами.