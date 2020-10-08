По информации инсайдера Ice Universe, Apple уменьшит размер чёлки с системой датчиков TrueDepth в серии iPhone 13, которая выйдет в следующем году.

Инсайдер проиллюстрировал предстоящие изменения грубым наброском. Согласно ему, вырез сохранит свою ширину, однако его высота будет гораздо меньше, что положительно отразится на опыте использования устройства. Это, вероятно, обрадует многих пользователей, которых смущает слишком широкая выемка, которая не менялась с момента запуска iPhone X в 2017 году.

Некоторое время ходили слухи, что iPhone 12 первыми получат уменьшенный вырез, однако по всей видимости, изменения перенесены на 2021 года. Тем не менее, надёжные источники заявляют, что из-за меньшего размера экрана 5,4-дюймовый iPhone 12 mini может получить более узкую «чёлку».

Похоже, Apple избавится от выреза в экране только после того, как найдёт способ спрятать датчики и камеры под экран. Производители Android-смартфонов уже экспериментируют в данном направлении, однако широкого распространения подэкранные датчики и камеры пока не получили.