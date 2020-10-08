Федеральная служба безопасности России настаивает на использовании отечественных средств криптографической защиты в радиоканалах между базовыми станциями сетей 5G и абонентским оборудованием, однако в Минэкономразвития выступают против такого требования. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники.

По данным издания, на использовании отечественной криптографической защиты в оборудовании и клиентских устройствах настаивают ФСБ и Минцифры. Соответствующие проекты приказов были разработаны ещё в октябре 2019 года. Это означает, что в случае их принятия, в стране будет запрещены станции и мобильные устройства, которые не используют отечественное шифрование.

Производители 5G оборудования не станут дорабатывать продукты под локальные требования. Установка криптозащиты на существующие базовые станции ляжет на плечи сотовых операторов. В Минэкономики считают, что общие затраты могут составить 14 млрд рублей каждые три года.

Qualcomm отметила в отзыве на проект приказа, что требования Минцифры России расходятся с нормами международного консорциума 3GPP, по которым создаётся оборудование 5G. Её поддержали Ericsson и Nokia. Представитель «Вымпелкома» отметил, что подобная доработка клиентских устройств для российского рынка может стать нецелесообразной, что парализует развитие сетей нового поколения в стране.

В пресс-службе Минцифры сообщили, что в настоящее время проекты приказов дорабатываются с учетом поступивших замечаний. В "Ростехе" же сообщили, что "дорожная карта" развития 5G в России, которую госкорпорация готовит совместно с Минпромторгом, подразумевает разработку массового производства российских базовых станций, а также утверждение отечественных алгоритмов криптографии в 3GPP.

Алгоритмы шифрования можно стандартизировать в 3GPP, сообщили изданию в китайской ZTE, но для этого потребуется время и ресурсы, «которые не окупятся, поскольку разработка будет востребована только на российском рынке».