Ожидается, что уже в ближайший вторник Apple покажет не только новые iPhone, но и, наконец, анонсирует полноразмерные беспроводные наушники AirPods Studio. Однако по информации инсайдера Джона Проссера их выход может задержаться до ноября.

По словам Проссера, массовое производство AirPods Studio еще не завершено. Первая партия накладных наушников будет готова к 20 октября. Тем не менее Apple может анонсировать их вместе с новыми iPhone 13 октября, но в продажу они поступят к концу месяца.

Также информатор не исключает, что Apple отложит анонс на несколько недель и представит наушники с помощью пресс-релиза в конце месяца. Наконец компания может провести специальное мероприятие в ноябре. Проссер отдельно подчеркнул, что ему неизвестно, какой из этих вариантов выберет Apple.

Предполагается, что AirPods Sdudio будут выполнены из металла и высококачественной кожи. Амбушюры наушников крепятся при помощи магнитов, поддерживается система автоматического определения левого и правого уха (то есть надевать их на голову можно как захочется, а не в соответствии с надписями). За это будет ответственен чип U1. У наушников будет беспроводная зарядка и долгое время автономной работы.