Суд в США подтвердил решение, в рамках которого популярная игра Fortnite не будет восстановлена в магазине приложений App Store как минимум до конца рассмотрения иска разработавшей игру студии Epic Games к Apple. Вместе с тем игровой движок Unreal Engine, по мнению суда, должен остаться доступен для сотен использующих его разработчиков.

До этого момента решение судьи Ивонн Гонсалез Роджерс было временным, а теперь она подтвердила свои выводы. Вернуть Fortnite в App Store как минимум на время разбирательства просила Epic Games.

В своём решении судья заявила, что сочувствует игрокам Fortnite в связи с продолжающейся недоступностью игры на платформе iOS. Однако, по её словам, существует значительный общественный интерес в том, чтобы требовать от сторон соблюдения их договорных соглашений или в решении деловых несогласий в обычном порядке. Что касается Unreal Engine, то потенциал нанесения ущерба другим разработчикам был слишком велик, чтобы разрешить Apple заблокировать использование этого инструмента.

В документах также фигурирует статистика Fortnite на iOS. Так, у игры было 116 миллионов активных игроков на платформе, потративших в сумме 2,86 миллиарда часов в ней. В среднем на iOS ежедневно играли 2,5 миллиона человек из 25 миллионов среди всех платформ. 73 миллиона пользователей играли исключительно на iOS, и внутриигровых покупок на платформе Apple было больше, чем на Android.

Apple уже выпустила заявление по данному поводу, в котором говорится, что компания «благодарна суду, признавшему действия Epic не соответствующими интересам её клиентов». IT-гигант в очередной раз подчеркнул, что все проблемы, с которыми столкнулись в Epic Games, «вызваны действиями» самого разработчика.

Суд по делу отложили до 3 мая 2021 года из-за задержек, вызванных пандемией.