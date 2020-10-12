Инсайдер Макс Вайнбах опубликовал информацию о грядущей серии смартфонов iPhone 12.

По его словам, все iPhone 12 получат ускоренную функцию распознавания лица Face ID. При этом вырез под модуль TrueDepth уменьшат только по ширине и только в iPhone 12 mini.

Инсайдер считает, что линейка iPhone 12 получит 30-кратный цифровой зум, который будет работать лучше за счет оптимизации софта. А в «про»-моделях появится 4- и 5-кратный оптический зум, в прошлом у iPhone был только 2-кратный. При этом широкоугольная камера в новых смартфонах сможет работать как макро-объектив для съемки маленьких объектов вблизи.

iPhone 12 Pro и 12 Pro Max будут работать примерно на час дольше прошлогодних моделей 11 Pro. Но самый маленький iPhone 12 mini будет немного уступать в автономности iPhone 11 из-за размеров и поддержки 5G — в корпус с экраном 5,4 дюйма невозможно уместить большой аккумулятор. В странах без 5G, возможно, автономность у новинок будет лучше.

Как уже сообщалось, все четыре модели iPhone 12 поддерживают 5G, однако только американские модели поддерживают миллиметровые волны. Кроме того, ни у одного из этих смартфонов не будет наушников и зарядных устройств. Все смартфоны получат экран Super Retina XDR, который будет защищён прочным стеклом Ceramic Shield Front Cover.

Главным отличием iPhone 12 Pro Max станет увеличенный основной датчик изображения (на 47% больше с размером пикселей 1,7 мкм). Все четыре телефона получат Deep Fusion, Smart HDR 3 и улучшенный ночной режим. Сообщается, что все модели также смогут записывать видео с поддержкой Dolby Vision HDR.