Apple проведёт третью презентации в ноябре 2020 года, на которой покажет первый Mac на базе процессоров ARM, сообщает инсайдер и журналист Марк Гурман из Bloomberg.

В заметке журналист уточняет, что первым устройством на базе новой платформы окажется ноутбук. Ранее другие источники говорили, что им окажется 13-дюймовый MacBook Pro, есть мнения и о возрождении 12-дюймового MacBook.

Ранее информацию о том, что Apple готовит к выпуску в следующем месяце 13-дюймовую версию ноутбука MacBook Pro с ARM-процессором собственной разработки, сообщал известный аналитик Мин-Чи Куо. Проведение трёх пресс-конференций в течение трёх месяцев подряд для Apple ранее не было свойственно, но в этом году ситуация в связи с пандемией COVID-19 существенно отличается.

По оценке Apple, переход на собственные процессоры займет два года. То есть, к 2022 году весь модельный ряд компьютеров Apple будет работать на процессорах ARM. Этот переход станет уже третьей сменой архитектуры компьютеров Apple: в начале 90-ых купертиновский гигант перевел свои ПК с процессоров Motorola на PowerPC компании IBM, а в 2005 году произошёл переход на CPU Intel.