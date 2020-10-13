Японский производитель аксессуаров для электроники MPOW первым анонсировал устройство, предназначенное для использования исключительно с новыми iPhone 12.

Особенность зарядки — система магнитного крепления. В зарядной площадке используется кольцевой магнит — он позволяет устройству располагаться точно в нужном месте на корпусе смартфона, в котором также будут располагаться магниты для поддержки этой функции. В результате достигается оптимальное расположение зарядных катушек друг напротив друга, что обеспечивает максимально эффективную передачу энергии беспроводным способом.

При этом японский производитель предупреждает, что магнитный зарядник разработан специально для "новых iPhone" и поэтому может оказаться не совместим с другими смартфонами, поддерживающими беспроводную зарядку стандарта Qi, в том числе с моделями Apple прошлых лет.

Подобная зарядка уже используется в часах Apple Watch — у них нет отдельного разъема для зарядки, вместо этого есть специальный кабель с магнитным наконечником, который крепится к нижней части корпуса.

Старт продаж зарядного устройства MPOW ожидается в декабре текущего года, цена и подробные технические характеристики аксессуара будут объявлены производителем позднее.

Также несколько дней назад появилась информация, что iPhone 12 будет использовать зарядку под брендом MagSafe. Такой же когда-то был оснащён MacBook.