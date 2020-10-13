В базе Евразийской Экономической Комиссии были обнаружены восемь ещё не анонсированных компьютеров Mac, а также большое количество новых iOS-устройств. Три из восьми компьютеров уже фигурировали в документах ЕЭК ранее, остальные пять являются совершенно новыми устройствами.

Ранее неизвестные модели Mac зарегистрированы под номерами A2348, A2438, A2439, A2337, A2338. Компьютеры с номерами моделей A2147, A2158 и A2182 не были выпущены Apple, но впервые упоминались в базе ЕЭК в прошлом году. Ранее они были указаны как работающие под управлением macOS Catalina, однако согласно новой документации они будут поставляться с предустановленной macOS Big Sur.

Скорее всего, новые модели Mac являются первыми компьютерами Apple на собственном ARM-чипе. Ожидается, что они будут представлены в ноябре.

Все зарегистрированные 39 мобильных устройств ранее были сертифицированы с iOS 13, однако теперь в качестве операционной системы указана iOS 14. Предполагается, что речь идёт о семействе iPhone 12, а такое большое количество модельных номеров, вероятно, обозначает варианты с разными объёмами хранилища и расцветками.