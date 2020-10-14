На виртуальной презентации, онлайн-трансляция которой только что закончилась, Apple представила новую смарт-колонку HomePod mini и линейку смартфонов iPhone 12 с поддержкой 5G сетей.

HomePod mini представляет собой компактное устройство шарообразной формы, высота которого составляет всего 8,3 см. В верхней части колонки расположен небольшой дисплей. HomePod mini оснащается процессором S5, который отвечает за качество звука. При размещении нескольких колонок в одном помещении устройства автоматически синхронизируются, создавая стереозвучание.

Новинка более глубоко интегрирована с iPhone последних поколений, оснащённых чипом U1. Смартфон при приближении моментально фиксирует наличие колонки, выводя визуальную информацию об этом на экран. Кроме того, чип U1 призван улучшить работу функции Handoff, которая появится на колонке ближе к концу этого года. Она позволит продолжать воспроизведение на другом устройстве.

Siri позволяет запускать музыку по названию или строчке текста в песне, распознавать голоса членов семьи и выдавать персонализированный для каждого контент, перенаправлять результаты выдачи в CarPlay, установленный в автомобиле, управлять умной техникой в доме, запускать сценарии из нескольких команд и выполнять другие действия.

HomePod mini может воспроизводить музыку из Apple Music, подкасты и радиостанции iHeartRadio, radio.com и TuneIn. В ближайшие месяцы она также начнет поддерживать другие популярные музыкальные сервисы, например Pandora и Amazon Music.

Apple сделала большой упор на безопасности. Компания обещает, что никто не получит доступа к информации пользователя. Все запросы с личными данными будут работать, когда iPhone владельца находится дома и подключен к домашней сети.

HomePod mini появится в продаже с 16 ноября в ряде стран (Россия в этот список не входит) по цене 99 долларов. Устройство будет доступно в двух цветах - белом и «сером космосе».

iPhone 12 в Apple назвали новой эрой для смартфонов. Устройство будет поддерживать стандарт связи 5G. Моделей в этот раз больше обычного - четыре - iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

Общее у всех четырех моделей — процессор A14, как в новом iPad Air. Процессор по-прежнему 6-ядерный, но зато вдвое - до 16 - возросло количество ядер нейроблока для задач, связанных с ИИ, а также возможностей в области AR. Apple называет новинку первым в мире 5-нм процессором. Изменился и видеоускоритель, который стал на 50 процентов быстрее, чем тот, что использовался в A13. На презентации заявили, что на новых смартфонах можно получить графику уровня консолей.

Новые смартфоны получили дисплеи с матрицей OLED, яркость которых выросла до 1200 нит. Дисплей прикрыт стеклом Ceramic Shield от Gorilla Glass. По словам Apple, это самое прочное стекло, что используется в смартфонах. Оно в четыре раза лучше переживает падения в сравнении с прошлым поколением. Диагональ экрана iPhone 12 составила 6,1 дюйма, 12 mini — 5,4 дюйма, 12 Pro — 6,1 дюйма, а 12 Pro Max — 6,5 дюйма.

Корпус всех iPhone конца 2020 года теперь выполнен в стиле, напоминающим модели четвертого и пятого поколений. Угловатые грани, так любимые многими фанатами Apple, уже не первый год используются в iPad Pro, а теперь пришла пора редизайна смартфонов.

В iPhone 12 используется OLED-матрица Super Retina XDR с разрешением 2532х1170 пикселей — вдвое больше, чем в iPhone 11. Экран поддерживает максимальную яркость в 1200 нит при воспроизведении HDR-контента. iPhone 12 mini получил такой же экран, но с меньшей диагональю и разрешением 2340х1080 пикселей. Фирменная «чёлка» с набором датчиков системы сканирования лиц Face ID никуда не делась.

Блок камер сзади в новинках такой же, как в прошлогоднем iPhone 11. Это по-прежнему обычный широкоугольный и ультраширокоугольный модули, но вот сами сенсоры и объективы обновились. Основной модуль на 12 Мп имеет объектив с семью линзами и диафрагмой f/1.6. Вторая камера — «ширик» на 12 Мп с апертурой f/2.4 и углом обзора 120 градусов. В смартфонах используются не только новые камеры, но и улучшенное программное обеспечение. Фирменный режим Smart HDR был обновлён до третьей версии. Ночной режим также «прокачали»: теперь он работает на всех камерах, включая фронтальную.

iPhone 12 и iPhone 12 mini будут доступны в пяти цветах, включая синий, зелёный, черный, белый и (PRODUCT) RED. В вариантах с объемом памяти 64, 128 и 256 ГБ. Предварительные заказы на iPhone 12 начинаются 16 октября, а в продаже — с 23 октября. iPhone 12 mini будет доступен для предварительного заказа с 6 ноября, и в магазинах с 13 ноября. В России iPhone 12 оценён в 79.990 рублей за версию с наименьшим объёмом памяти, тогда как за iPhone 12 mini придётся выложить как минимум 69.990 рублей

Помимо базовых моделей iPhone 12 и 12 mini также были выпущены флагманы - iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Оба придут на смену аналогичным по наименованию аппаратам серии iPhone 11. Модели имеют два отличия от младших моделей — экран и камеры.

Размеры корпуса у iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max не изменились по сравнению с предыдущим поколением iPhone, однако у каждого из них увеличилась площадь дисплея — за счёт более узкой рамки вокруг него. Диагональ OLED-дисплея iPhone 12 Pro составляет 6,1 дюйма, у iPhone 12 Pro Max она больше, чем у любого из ранее выпускавшихся смартфонов Apple — 6,7 дюйма.

Основная камера представлена тремя сенсорами, разрешение которых осталось прежним и составляет по 12 Мп. Но между сенсорами 12 Pro и 12 Pro Max есть существенные различия. Так, в Pro-модели установлены 12-мегапиксельный широкоугольный (f/1.6, 26 мм), 12-мегапиксельный телефотодатчик (f/2.0, 52 мм) с 4-кратным оптическим приближением и 12-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив (f/2.4, 13 мм, 120°).

У iPhone 12 Pro Max отличается телефотомодуль — он предлагает 2,5-кратный оптический зум, но при чуть меньшей светосиле (f/2,2). Основная камера тут тоже лучше: сенсор на 47% больше, то есть она куда более светосильный, а также она получила более качественную стабилизацию по сдвигу сенсора, которая может выполнять до 5000 коррекций в секунду.

Есть новая система оптической стабилизации изображения, использующая технологию из камер DSLR: она в том числе поможет снимать фото с высокой выдержкой с рук без искажений. Главный датчик имеет семилинзовую оптику. Ночной режим теперь работает на камерах TrueDepth и Ultra Wide, функция Deep Fusion стала «лучше и быстрее», а технология Smart HDR обновилась до третьей версии.

iPhone 12 Pro научились снимать видео с технологией широкого динамического диапазона HDR, кроме того, являются первыми на рынке смартфонами с функцией записи видео Dolby Vision HDR. Редактировать такие ролики можно с устройства.

Из больших нововведений в камерах новых iPhone также стоит отметить использование лидара. Данный сенсор позволяет аппаратам определять расстояние до объектов даже в темноте и при этом работает быстрее лазерного автофокуса. Это позволяет камерам создавать портретные снимки с размытием заднего фона даже в условиях с плохим освещением. Кроме этого, лидар повышает точность работы приложения дополненной реальности, более правильно определяя положение виртуальных предметов в пространстве.

Apple также заявила о возможности съёмки на iPhone 12 Pro и 12 Pro Max в фирменном формате без сжатия RAW, который получил имя Apple ProRAW. Его поддержка будет по умолчанию доступна как в штатном приложении «Фото» на iOS, так и в таких редакторах, как Photoshop и Lightroom. При этом камеры смартфонов поддерживают технологию обработки Deep Fusion: она попиксельно обрабатывает фотографии с использованием нейронных сетей, сохраняя все детали и корректируя цвет и насыщенность снимка, причём происходит этот процесс в реальном времени.

Смартфоны будут доступны в четырех вариантах цветового оформления — серебристо-белом, темно-сером, золотистом и новом "тихоокеанском синем". iPhone 12 Pro поступит в продажу по цене 99.990 рублей за версию с 128 ГБ памяти. В 109.990 рублей обойдётся iPhone 12 Pro Max с аналогичным объёмом накопителя. Продажи начнутся 13 ноября для старшей модели и 23 октября для младшей.

Во всей линейке iPhone 12 также используется беспроводная зарядка MagSafe с круговым набором магнитов для более точного позиционирования на зарядной плоскости Qi и подключения аксессуаров (они распознаются благодаря NFC). Это также позволяет удерживать аппарат на заряднике, если кто-то слегка его задел. Apple приготовила для новых iPhone целую линейку аксессуаров с поддержкой MagSafe, включая различные чехлы, беспроводные зарядки и даже «кармашек» для банковских карточек. Также предусмотрен зарядное устройства MagSafe Duo, которое позволит заряжать одновременно iPhone и Apple Watch. Технология MagSafe может также использоваться в аксессуарах сторонних производителей.

Сбылись прогнозы инсайдеров, предсказавших изъятие из комплекта поставки iPhone 12 зарядного блока и проводных наушников. В Apple объясняют такое непопулярное решение заботой об экологии и желанием сделать упаковку смартфона компактнее.