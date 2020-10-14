На прошедшей вчера презентации Apple подтвердила, что в комплект смартфонов новой серии не входят адаптер питания и наушники. Но, как оказалось, нововведение коснулось не только флагманов 2020 года: вскоре на официальном сайте компании появилась информация о сокращении комплекта поставки и других моделей iPhone.

Apple убрала адаптер зарядки и наушники из комплектов iPhone XR, iPhone 11 и iPhone SE. В графе «Комплект поставки» указаны только само устройство и кабель USB-C/Lightning.

Единственным исключением является Франция, где покупатели получат EarPods в комплекте с iPhone. Это связано с местным законодательством, которое требует, чтобы все производители смартфонов предоставляли гарнитуры в комплекте с устройством. Блока питания во Франции, как и в остальном мире, в коробке с iPhone не будет.

Свое решение Apple мотивирует заботой об экологии. Урезанная комплектация позволяет уменьшить размер коробки для смартфона, что сократит вредные выбросы при их утилизации. Также это позволит снизить уровень электронных отходов. Как подсчитали в Apple, эти изменения позволят сократить выбросы CO2 более чем на 2 млн метрических тонн в год, как если бы с дорог ежегодно убирали 450.000 автомобилей.

При этом Apple снизила цену на убранные из официального комплекта аксессуары. Стоимость адаптера питания мощностью 20 Вт с USB-C теперь составляет 1990 рублей, столько же стоят и наушники EarPods — 1990 рублей.