Экраны всей четверки представленных накануне смартфонов Apple — iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max — защищает композитное покрытие Ceramic Shield. На презентации новинок упоминалось, что новый материал "прочнее любого смартфонного стекла" и в четыре раза более устойчив к повреждениям от падений в сравнении с Gorilla Glass в прошлогодней линейке iPhone 11.

В беседе с The Verge представители Corning описали разработку как очень прочный и легкий материал, который "практически непроницаем для тепла и электричества". По сути, компания сделала два важных действия для достижения этой цели — инженеры получили прозрачные нанокристаллы из керамики и смешали его со стеклом. Получается материал, который такой же прозрачный как стекло, но значительно прочнее.

Кристаллы, продолжили в Corning, образуют взаимосвязанные структуры, которые обеспечивают механизм "отражения и блокировки трещин". Кроме того, стеклянная матрица дополнительно упрочняется ионным обменом для сохранения прочности после повреждения.

В прошлом подобную технологию уже использовали в Essential Phone от Энди Рубина, Xiaomi Mi MIX и Samsung Galaxy S10 Plus — но не для защиты экрана, а в качестве задней крышки. В iPhone 12 стекло с керамикой покрывает дисплей. По словам самой Corning, этот материал никак не влияет на яркость экрана и не искажает картинку.

iPhone 12 поступит в продажу 23 октября, сразу после этого следует ожидать тестов новинки на прочность от журналистов и блогеров.