Дочерний бренд Apple, Beats, презентовал новую модель беспроводных наушников — Flex. Это обновление модели Beats X, представленной в 2017 году.

Beats Flex стоят всего $49,99 (4990 рублей). Они представляют собой не полностью беспроводные наушники, как AirPods, а наушники с шейным ободком в виде гибкого кабеля Flex-Form. От предшественника новые наушники отличаются увеличенным с 8 до 12 часов временем автономной работы и улучшенными динамиками и микрофоном. Также Beats в этот раз отказалась от фирменного порта Apple Lightning для зарядки в пользу более универсального разъёма USB-C.

Новинка получила двухкамерную акустическую систему и многослойный динамик для улучшения качества звучания. Вентиляционные отверстия с лазерной резкой снижают давление на уши, обеспечивая чёткую передачу звука. В Beats Flex установлен чип Apple W1, который обеспечивает быстрое подключение к iOS-совместимым устройствам и низкий уровень помех по всему частотному диапазону. Кроме того, он позволяет Beats Flex автоматически подключаться ко всем устройствам владельца, синхронизированным с iCloud.

О качестве телефонной связи также позаботились — встроенный микрофон Beats Flex оснастили защитой от ветра для повышения четкости передачи голоса. Технология Bluetooth Class 1 обеспечивает увеличенную зону сигнала и надёжность подключения. С помощью встроенных элементов управления можно регулировать громкость, управлять воспроизведением, принимать звонки и активировать голосового помощника. Кабель USB-C входит в комплект, как и четыре пары вкладышей разных размеров.

Гарнитура в чёрном и жёлтом цветовых исполнениях поступит в продажу на сайте Apple 21 октября, а в авторизированных магазинах появится 20 ноября. В 2021 году будут предложены дополнительные серый и голубой цвета.