Бренд Belkin представил линейку аксессуаров для смартфонов Apple iPhone 12 с поддержкой системы беспроводной зарядки MagSafe.

Первым из новых устройств Belkin является беспроводное зарядное устройство Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1, которое включает в себя плоское основание с 5-Вт площадкой для зарядки наушников AirPods, а также хромированную подставку с двумя держателями для одновременной зарядки iPhone и Apple Watch.

Как и в случае с другими зарядными устройствами MagSafe, на iPhone можно подавать до 15 Вт мощности, а это вдвое больше, чем с помощью обычной зарядки со стандартом Qi. Belkin сообщает, что Boost Charge Pro MagSafe 3-in-1 будет доступно зимой 2020 года в черном и белом вариантах, а его стоимость составит 150 долларов.

Ещё одна новинка бренда — магнитный держатель MagSafe Car Vent Pro. Зарядить телефон от него не выйдет, только закрепить в салоне авто при помощи встроенной магнитной конструкции.

Гаджет имеет вращающийся шарнир, который позволяет легко регулировать угол наклона телефона или легко поворачивать его из вертикального положения в горизонтальное. По словам производителя, магнитное соединение должно достаточно крепко удерживать телефон даже во время поездки.

Устройство поступит в продажу зимой этого года по цене в $39,95.

Помимо зарядки и держателя, Belkin выпустит защитные стёкла для линейки iPhone 12. Также свои продукты с поддержкой MagSafe для новых телефонов Apple готовят бренды OtterBox и PopSocket.