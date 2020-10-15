Согласно новым данным инсайдера Джона Проссера, Apple столкнулась с проблемами при производстве полноразмерных наушников AirPods Studio. Предполагалось, что их массовое производство начнут в октябре, но теперь выяснилось, что его пришлось перенести — возможно, даже на 2021 год.

Как утверждает Проссер, в ходе производства первых экземпляров AirPods Studio Apple столкнулась с некими непреодолимыми препятствиями, из-за которых гарнитуру даже пришлось лишить нескольких «ключевых функций».

Пока неясно, вернут ли эти функции через обновления программного обеспечения впоследствии. Вместе с тем маловероятно, что Apple пересмотрит техническую оснащённость устройства. Блогер добавил, что компании всё ещё необходимо проработать некоторые детали, прежде чем начинать поставки финальной версии наушников.

С метками AirTag дела обстоят лучше. Устройства готовы к выпуску, и их могут представить в любой момент, опубликовав пресс-релиз на сайте. Поддержка AirTag появится в iOS 14.3, которая выйдет в ноябре–декабре. Вероятно, одновременно с этим метки поступят в продажу.