В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появились результаты тестирования смартфонов серии iPhone 12. Судя по имеющимся данным, чип A14, на котором основаны новые устройства, более чем на 20 процентов быстрее, чем A13 Bionic в iPhone 11 Pro.

Один из результатов для iPhone 12 Pro демонстрирует 1597 в одноядерном тесте и 4152 в многоядерном, а это в свою очередь на 26 процентов быстрее, чем у среднего результата для iPhone 11 Pro, который составляет 1327 и 3289 соответственно. Аналогично iPhone 12 Pro Max примерно на 20-25 процентов обошел 11 Pro Max.

Как и ожидалось, производительность iPhone 12 Pro примерно соответствует новому iPad Air четвёртого поколения, что и не удивительно, ведь устройства основаны на одном и том же чипсете. iPad Air набирает в Geekbench 1583 и 4198 баллов в одноядерном и многоядерном тестах соответственно.

Также благодаря Geekbench выяснилось, что iPhone 12 Pro и 12 Pro Max получили по шесть гигабайт оперативной памяти, а iPhone 12 и 12 mini укомплектованы четырьмя гигабайтами ОЗУ.