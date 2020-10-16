До конца года Apple намерена выпустить в продажу первые ноутбуки на собственных процессорах ARM. Однако их до сих пор не представили. Как сообщает инсайдер Джон Проссер, это может произойти 17 ноября.

Ожидается, что официальное подтверждение очередного крупного мероприятия со стороны Apple состоится 10 ноября. Помимо новых компьютеров, могут быть представлены метки AirTag и анонсирован выпуск iOS 14.3, iPadOS 14.3 и обновлённых версий других операционных систем — tvOS, watchOS и macOS.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th. — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

Ранее корреспондент Bloomberg Марк Гурман заявил, что первым компьютером Apple на ARM-процессоре собственной разработки Apple Silicon будет ноутбук. Однако ходят противоречивые слухи о том, будет ли это новый 13-дюймовый MacBook Pro, новый MacBook Air или возрождённый 12-дюймовый MacBook.

По имеющейся информации, первые ARM-процессоры Apple для Mac будут иметь 12 ядер, включая восемь высокопроизводительных и как минимум четыре энергоэффективных.