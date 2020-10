До конца года Apple намерена выпустить в продажу первые ноутбуки на собственных процессорах ARM. Однако их до сих пор не представили. Как сообщает инсайдер Джон Проссер, это может произойти 17 ноября.

Ожидается, что официальное подтверждение очередного крупного мероприятия со стороны Apple состоится 10 ноября. Помимо новых компьютеров, могут быть представлены метки AirTag и анонсирован выпуск iOS 14.3, iPadOS 14.3 и обновлённых версий других операционных систем — tvOS, watchOS и macOS.

To confirm, there IS a November ARM Mac event.



I’m hearing November 17th.