Apple продолжает работу над технологией размещения сканера отпечатков пальцев под экраном и может выпустить iPhone со скрытым Touch ID в будущем. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор L0vetodream.

В своем твиттере он опубликовал намек на сканер отпечатка пальцев в будущих iPhone. В его сообщении содержится строчка «MESA uts for iPhone». Вслед за этим другой авторитетный сетевой информатор Джон Проссер уточнил, что «MESA» — это внутреннее кодовое название для сканера отпечатков пальцев Touch ID, а аббревиатура «uts» расшифровывается как «under the screen» (под экраном).

“MESA” is Touch ID.



“uts” is “under the screen” — Jon Prosser (@jon_prosser) October 16, 2020

К сожалению, ни один из них не уточнил, в каком смартфоне следует ожидать нововведение. Тем не менее, новая информация соответствует более ранним слухам о том, что Apple работает над подэкранным Touch ID.

Первые слухи о работе над подэкранным Touch ID появились ещё до запуска iPhone X в 2017 году. О разработке сообщал, в том числе и аналитик Минг-Чи Куо, известный своими связями с цепочкой поставок Apple. Однако несмотря на признаки действительно ведущейся разработки, Apple пока так и не реализовала технологию в представленных на рынке продуктах. Однако не исключено, что это случится уже в следующем году.