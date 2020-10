Apple продолжает работу над технологией размещения сканера отпечатков пальцев под экраном и может выпустить iPhone со скрытым Touch ID в будущем. Об этом сообщил авторитетный сетевой информатор L0vetodream.

В своем твиттере он опубликовал намек на сканер отпечатка пальцев в будущих iPhone. В его сообщении содержится строчка «MESA uts for iPhone». Вслед за этим другой авторитетный сетевой информатор Джон Проссер уточнил, что «MESA» — это внутреннее кодовое название для сканера отпечатков пальцев Touch ID, а аббревиатура «uts» расшифровывается как «under the screen» (под экраном).

“MESA” is Touch ID.



“uts” is “under the screen”