Apple открыла возможность оформления предварительного заказа для iPad Air 4. Планшет можно приобрести на сайте официального магазина. Устройства обещают доставить через неделю — 23 октября.

Новый iPad Air был представлен во время цифровой презентации Apple Time Flies в середине сентября. Он считается самым мощным планшетом за всю историю линейки. Устройство обладает 10,9-дюймовым дисплеем Liquid Retina с поддержкой палитры P3 и функции True Tone. Датчик Touch ID перенесли с фронтальной панели на кнопку питания, расположенную на торце. Внутри установлена свежая однокристальная платформа Apple A14 Bionic, которая использует 5-нм техпроцесс и шесть ядер.

Также планшет перешёл на разъём USB Type-C и поддерживает зарядку мощностью 20 Вт (и в отличие от iPhone, адаптер из комплекта убирать не стали). iPad Air 4 поддерживает Wi-Fi 6, скорость передачи данных в сети LTE увеличилась на 60% — по оценкам самой Apple.

Доступны пять расцветок — серый, розовый, голубой, серебристый и зелёный. Модель (только Wi-Fi) с памятью на 64 ГБ обойдется в 55.990 рублей, на 256 ГБ — в 69.990 рублей. За варианты с сотовым модулем попросят 67.900 рублей и 81.900 рублей соответственно.