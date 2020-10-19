Apple опубликовала расценки на негарантийный ремонт iPhone 12 и 12 Pro в США. Без скидки по AppleCare+ стоимость замены дисплейного модуля составляет 279 долларов (21,7 тысяч рублей).

Цена одинаковая для моделей iPhone 12 и iPhone 12 Pro, у обоих смартфонов диагональ равняется 6,1 дюйма, а технология матрицы — OLED. Цена дисплея для iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max пока не указана.

Для базового iPhone 12 это существенное повышение цены по сравнению с $199, которые ранее пришлось бы отдать за ремонт экрана iPhone 11 — вероятно, потому что теперь у него дисплей на основе OLED, а не жидкокристаллический. Сумму в $279 Apple взимает за ремонт экранов OLED начиная с iPhone X 2017 года. Цена ремонта дисплея, покрываемая страховкой AppleCare+, не изменилась и составляет $29.

Ремонт повреждений, которые не являются гарантийными случаями, для iPhone 12 Pro будет стоить 549 долларов — столько же, сколько и в случае с iPhone 11 Pro. А вот для iPhone 12 ценник вырос— 449 долларов против 399 долларов за ремонт iPhone 11.

В России, как во всем мире, iPhone 12 и iPhone 12 Pro поступят в продажу 23 октября, iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max — 13 ноября.