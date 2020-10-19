Авторитетный аналитик Мин-Чи Куо рассказал, что старт предзаказов на новую линейку iPhone 12 уже прошел успешнее прошлогодних моделей.

Согласно оценкам аналитика, объём предзаказов на iPhone 12 и 12 Pro за первые выходные после старта составил в общей сложности от 7 до 9 млн штук, и эти цифры будут только расти с началом продаж iPhone 12 Pro Max и mini в ноябре. В записке для инвесторов Куо указал, что только модели iPhone 12 и iPhone 12 Pro смогут почти сравняться по объёмам продаж со всем семейством iPhone 11 в 2019 году. По оценкам экспертов, Apple реализовала от 10 до 12 млн устройств серии iPhone 11 за первый месяц продаж в 2019 году.

Ранее Мин-Чи Куо уже отмечал, что согласно предварительным прогнозам Apple, первое место по поставкам среди выпущенных моделей отдавалось модели iPhone 12. Считалось, что на нее придется 40-45% общих складских запасов. Однако реальный результат оказался качественно иным: наибольший интерес у первых покупателей вызвала другая, старшая модель среди доступных к заказу - iPhone 12 Pro. Она заняла в списке предварительных заказов первое место.

Обновлённый прогноз Куо на основании предварительного количества отгрузок iPhone 12 и iPhone 12 Pro от 16 октября выглядит следующим образом: 30-35% покупателей выберут iPhone 12, аналогичное количество пользователей — iPhone 12 Pro. Ещё 15-20% купят iPhone 12 Pro Max. На самый компактный и доступный смартфон Apple iPhone 12 mini, по утверждению аналитика, придётся лишь 10-15% продаж. Аналитик объяснил такой прогноз слабым спросом на модель меньшего размера на китайском рынке.

В числе одной из главных причин, которая может подпортить показатели спроса на iPhone 12, называется дефицит новинки. При этом спрос на смартфон и вправду поражает: в Китае, например, на онлайн-площадке JD.com все iPhone 12 раскупили буквально за одну секунду!