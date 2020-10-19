Apple запустила новый сервис — Apple Music TV. Фактически, это потоковый сервис в стиле MTV с музыкальными видео, живыми шоу и различными мероприятиями, который вещает каждый день 24 часа в сутки, пишет Variety.

Помимо музыкальных видео и концертов, на новом канале будут транслироваться специальные чарты, кураторские подборки и интервью с гостями. 22 октября на канале отметят выход свежего альбома Брюса Спрингстина «Letter to You».

В ближайшее время Apple Music TV покажет премьеры клипов «777» японского музыканта Joji и «Gorgeous» рэпера Saint Jhn. Новые музыкальные видео будут появляться на канале каждую пятницу. По мнению Variety, Apple Music TV попытается составить конкуренцию YouTube, Vevo и MTV в его лучшие времена.

Apple Music доступен бесплатно, но пока только в США. Включить его можно в приложениях Apple Music и Apple TV. Премьера сервиса состоялась со включения топ-100 самых популярных песен на Apple Music в США.