Представленные в середине октября смартфоны серии iPhone 12 стали первыми в истории Apple устройствами, которые получили поддержку сетей пятого поколения 5G. Однако новые смартфоны пока не могут одновременно работать в мобильных сетях пятого поколения и держать активными две SIM-карты. Придется отключать вторую «симку» или пользоваться только 4G-связью.

Специально для продавцов и мобильных операторов Apple предоставила ответы на часто задаваемые вопросы. В перечне можно было найти уточнение, связанное с работой режима Dual SIM в iPhone 12, предусматривающего одновременное использование eSIM и физической SIM-карты в устройстве. В частности, операторов интересовало, влияет ли такой сценарий использования на скорость передачи данных.

«При использовании двух линий в режиме Dual SIM данные 5G не поддерживаются ни на одной из линий, поэтому максимальная скорость ограничена возможностями 4G LTE. Если клиенты используют только eSIM и имеют тарифный план с поддержкой 5G, у них будет доступ к 5G,» — пояснила Apple.

Вместе с тем оператор Verizon подтвердил, что Apple планирует включить поддержку 5G в режиме Dual SIM с обновлением программного обеспечения, которое выйдет в конце этого года. Сейчас клиенты Verizon для получения доступа к сети 5G должны удалить все физические SIM-карты из своего iPhone 12 или iPhone 12 Pro и использовать только eSIM.