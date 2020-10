Известный инсайдер L0vetodream рассказал, что Apple представит метки AirTags уже в ближайшее время. Скорее всего, речь идет о ноябрьской презентации, на которой компания должна показать первые компьютеры на ARM-процессорах.

Согласно изображениям, обнаруженным во внутренней сборке iOS 13, AirTags представляют собой небольшие круглые белые бирки с логотипом Apple на фронтальной панели. Их можно будет использовать с различными предметами, например, ключами или кошельком, благодаря чему их можно будет найти при потере с помощью приложения Find My.

Для связи, скорее всего, будет использоваться Bluetooth или новая технология Ultra Wideband (UWB), которая есть во многих современных iPhone и даже в часах Apple. По словам L0vetodream, метки будут доступны в двух вариантах, различающихся размерами.

big one

small one

coming soon