Adobe исполнила мечту многих иллюстраторов и дизайнеров, работающих в мобильных условиях — представила векторный графический редактор Illustrator для iPad.

Версия для iPad разрабатывалась около года и обладает урезанными возможностями в сравнении с полноценной десктопной версией, хотя и позволяет работать с векторной графикой на профессиональном уровне. Приложение было серьёзно переработано для поддержки сенсорного экрана и работы со стилусом Apple Pencil.

В приложении реализованы базовые функции программы (в том числе градиенты и инструменты «Перо» и «Создание фигур»), а также новые способы создания масштабируемой векторной графики с помощью Apple Pencil и сенсорного ввода. Adobe обещает развивать приложение и со временем добавлять в него новые возможности.

Приложение способно работать без подключения к интернету, но поскольку оно входит в состав Creative Cloud, пользователи смогут синхронизировать все свои проекты. Можно импортировать изображения Photoshop для iPad и получить доступ к библиотекам Creative Cloud Libraries.

Adobe Illustrator для iPad можно попробовать бесплатно в течение 7 дней, также приложение доступно во всех тарифах предлагаемых Adobe подписок, в которые входит обычный Illustrator.