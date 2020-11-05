Российским владельцам смарт-часов Apple Watch в скором времени станут доступны функции ЭКГ и уведомления о нерегулярном сердечном ритме - они появятся в России с выходом iOS 14.2 и watchOS 7.1.

Сервис позволит пользователям самостоятельно снимать электрокардиограмму с запястья, отмечают в Apple. Для этого нужно открыть приложение и удерживать палец на колёсике Digital Crown. При касании электрическая цепь замыкается и измеряются электрические сигналы в сердце, после чего определяется характер сердцебиения, пояснили в компании.

Apple утверждает, что приложение «ЭКГ» на Apple Watch распознает признаки мерцательной аритмии в соответствующих случаях с вероятностью 98,3%, а признаки синусового ритма — с вероятностью 99,6%. ЭКГ не всегда может быть правильно распознано с помощью умных часов. В ходе исследования Apple неопределенный результат при использовании приложения «ЭКГ» был получен у 12,2% записей. Эти данные были получены Apple в ходе клинических испытаний. В них принимали участия 600 добровольцев.

Функция уведомления о нерегулярном ритме использует оптический датчик на Apple Watch для периодической проверки сердечного ритма пользователя в фоновом режиме и распознавания признаков мерцательной аритмии. Измерения проходят каждые 65 минут. Если хотя бы одно из пяти измерений выявит случай нерегулярного сердцебиения, то пользователь получит об этом уведомление.

Вместе с тем в Apple отметили, что в соответствии с заявлением Росздравнадзора приложение "ЭКГ" и функция уведомления о нерегулярном сердечном ритме не являются медицинскими устройствами и не предназначены для медицинских целей, консультаций с врачом и самостоятельной постановки диагноза.

Приложение «ЭКГ» поддерживают Apple Watch Series 4/5/6. Уведомления о нерегулярном сердечном ритме доступны для Apple Watch Series 3/4/5/6 и Apple Watch SE.