Из документа, опубликованного на сайте службы поддержки Apple следует, что её новое зарядное устройство MagSafe будет ограничено максимальной мощностью 12 Вт при использовании с iPhone 12 mini.

По словам Apple, iPhone 12 mini может достичь мощности в 12 Вт с адаптером питания USB-C Power Delivery на 9 В/2,03 А (~18 Вт). Однако в документе поддержки отмечается, что мощность подаваемая на любую модель iPhone 12 будет зависеть от различных факторов, включая температуру и активность системы.

Другие модели iPhone 12 буду заряжаться с мощностью до 15 Вт, при условии использования адаптеров 9 В/2,22 А (~20 Вт) или 9 В/2,56 А (~23 Вт).

Также компания уточняет, что при подключении аксессуаров Lightning (тех же EarPods, например) во время зарядки iPhone 12 мощность MagSafe будет ограничена значением 7,5 Вт.

Кроме того, Apple советует сначала подключать MagSafe-зарядку к розетке, и только потом — к iPhone. В ином случае скорость зарядки будет минимальной. Это связано с тем, что зарядному устройству необходимо несколько секунд, чтобы оценить уровень силы тока и напряжения в сети.