Изображения и фото предполагаемых новых базовых наушников AirPods опубликовал китайский сайт 52audio. О достоверности утечки сказать пока нечего, но она в точности согласуется с недавними слухами.

Судя по снимкам, гарнитура отличится полностью переработанным дизайном, похожим на AirPods Pro, включая уменьшенную «ножку» и наличие отверстия для выравнивания давления в ушном канале. Выемки под пальцы намекают на сенсорное управление.

Также есть шанс, что AirPods третьего поколения получат сменные вкладыши. При этом активное шумоподавление останется лишь у Pro-модели. Также Apple стремится увеличить время работы на одном заряде.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что третье поколение AirPods дебютирует в следующем году.