Еще неанонсированный чип Apple A14X Bionic, который станет основой для новых компьютеров Mac, протестирован в бенчмарке GeekBench 5. Об этом сообщает Appleinsider, ссылаясь на собственный источник.

10 ноября Apple проведет презентацию, на которой, покажут первые ноутбуки на фирменных процессорах компании. Одним из них станет Apple A14X — ARM-процессор, построенный по 5-нанометровому техпроцессу.

Если верить бенчмарку, в стандартном режиме Apple A14X Bionic работает с тактовой частотой 1,8 ГГц, при этом возможен разгон до 3,1 ГГц. Тестовое приложение подтверждает, что протестированное устройство имеет 8 ГБ оперативной памяти.

В одноядерном тесте Apple A14X Bionic набрал 1634 баллов, а в многоядерном – 7220 баллов. Для сравнения, у 16-дюймового MacBook Pro, базирующегося на процессоре Intel Core-i9, в одноядерном тесте результат 1096 баллов, в многоядерном – 6869 баллов.

Получается, что первые компьютеры Apple на собственных процессорах смогут соревноваться не только в сегменте простых ноутбуков для работы с документами, но и с профессиональными решениями для более требовательных задач. Будем надеяться, что Apple и сторонние разработчики не станут тянуть с оптимизацией софта под ARM-архитектуру.