Apple начала рассылку обновленных операционных систем iOS и iPadOS. Версия 14.2 включает свыше ста новых эмодзи, восемь новых вариантов обоев, а также исправления ошибок.

В обновлении iOS добавили 117 новых эмодзи — среди них есть матрёшка, птица додо, плачущий смайлик с улыбкой, человеческое сердце и многое другое. Кроме того, в числе новых иконок появилось много гендерно-инклюзивных символов: мужчины, которые держат на руках младенца, гендерно-флюидные эмодзи жениха и невесты, флаг транс-сообщества.

В новом наборе также появились морской узел, стремянка и известный итальянский жест. Кроме того, в новой версии, как и планировалось, изменили внешний вид эмодзи «лицо с медицинской маской»: теперь он улыбается.

Ещё Apple добавила новые обои, которые поддерживают светлый и тёмный режим. Функция «Лупа» позволяет замерять расстояние до предметов и людей с помощью лидара в iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max.

Помимо новых обоев и эмодзи, релиз отметился патчем для трёх уязвимостей нулевого дня, которые активно используются в реальных атаках. Под прицелом были пользователи iPhone 6S и более поздних моделей смартфона, iPod touch седьмого поколения, iPad Air 2 и более поздних моделей, а также iPad mini 4 и далее. С выходом операционных систем iOS 14.2 и iPadOS 14.2 разработчики Apple устранили опасные 0-day.

Также новая версия добавляет в "Пункт управления" кнопку для быстрого вызова Shazam и виджет медиаплеера, обновляет меню AirPlay и показывает уведомления о высоком уровне громкости наушников. Для "умной" колонки HomePod mini, которая выходит в продажу завтра, iOS 14.2 включает функцию интеркома для обмена короткими аудиосообщениями между членами семьи.

Добавлена поддержка кожаного чехла при использовании зарядки MagSafe для iPhone 12. Исправлена ошибка с чёрным видоискателем камеры, а также баг, из-за которого клавиатура на экране блокировки могла не воспринимать касания.