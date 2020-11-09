Apple создала специальный подсайт «Студия iPhone 12», на котором можно посмотреть на сочетание разных цветов новых смартфонов и аксессуаров MagSafe для них. Он доступен только при просмотре с iPhone или iPad.

Сразу после загрузки страницы вы выбираете iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro или iPhone 12 Pro Max. Затем необходимо определиться с расцветкой корпуса, подобрать силиконовый чехол и фирменный бумажник с магнитным креплением MagSafe. Весь этот проект можно сохранить в виде картинки.

Таким образом Apple хочет показать новые аксессуары из линейки MagSafe, которые крепятся к крышке iPhone на магнитах. Например, в чехол-бумажник можно сложить свои банковские карты или пропуск и носить всегда с собой вместе со смартфоном.

Apple уже не первый раз создает онлайн-инструмент, который помогает покупателям решить, какую цветовую комбинацию они хотят использовать для своей следующей покупки. Студия Apple Watch в прошлом году позволила людям виртуально опробовать различные комбинации ремешков. Теперь студия iPhone 12 предлагает то же самое, поэтому вам не придется придумывать, как будут выглядеть конкретные цветовые комбинации.