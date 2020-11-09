Apple прекратила сотрудничество с компанией Pegatron, вторым по величине сборщиком её устройств после Foxconn. Как сообщает издание Bloomberg, Apple не устроило, как Pegatron принимала на работу студентов.

Американская компания выяснила, что Pegatron привлекал на производство в Китае студентов, разрешая им работать не по специальности, а также сверхурочно или по ночам, что запрещено кодексом поставщиков. Чтобы скрыть нарушения, тайваньская фирма фальсифицировала документы, говорится в заявлении Apple для Bloomberg.

Куратора студенческой программы уволили, а поставщику назначили испытательный срок. «Pegatron не получит от нас никаких новых заказов, пока они не исправят ситуацию», — заявил представитель Apple.

Pegatron отреагировала на информацию Apple и заявила, что немедленно убрала студентов с производственной линии и пообещала выплатить им компенсацию. После публикации новостей акции Pegatron упали на 3%.