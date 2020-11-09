Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), одобрило новое приложение Apple для смарт-часов Apple Watch, которое, по заявлению представителей компании, поможет бороться с посттравматическими стрессовыми расстройствами.

Приложение, названное NightWare, отслеживает частоту сердцебиения и интенсивность движений тела пользователя во время сна. Статистика отправляется на сервер, где сравнивается с эталонными показателями. Если же часы решат, что их владельцу снится кошмар, то они начнут вибрировать, что вызывает неполное пробуждение. Это позволяет прервать ночной кошмар, но сохранить сон пользователя.

NightWare отпускается только по рецепту, т.к. у него есть и противопоказания. Например, приложение будет вредно для людей с сомнамбулизмом (то есть с лунатизмом). В компании подчеркнули, что их приложение не заменяет полное лечение. Это часть более широкой стратегии, включающей в себя психотерапию и прием назначенных врачом медикаментов.

Для тестирования NightWare проводили 30-дневное рандомизированное плацебо-контролируемое исследование на 70 пациентах. Терапия с применением часов Apple Watch помогла снизить сонливость и улучшить эмоциональное состояние людей.